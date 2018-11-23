Minik öğrenciler ''Akıl ve Zeka Oyunları'' turnuvasına hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ''Akıl ve Zeka Oyunları'' turnuvasına hazırlanıyor. Turnuvaya hazırlanan minik öğrenciler okullarını başarılı bir şekilde temsil etmek için hem çalışıyor, hem de çalışırken eğleniyorlar. Öğrencilerin azimli çalışmaları öğretmenleri tarafından takdirle karşılanırken velileri tarafından ise hayranlıkla izleniyor.