Minik öğrenciler birbirinden ilginç projelerini sergiledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şuhut ilçe merkez okullarının katılımlarıyla bilim şenliği düzenlendi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışına; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaymakam Kaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan şenlikte öğrencilerin hazırlamış oldukları birbirinden ilginç projeleri ziyaret etmesi ile devam etti. Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya projeleri hazırlayan öğrenciler ile ayaküstü hasbihal ederken, öğrenciler ise Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya'ya hazırlamış oldukları projeleri sunmanın heyecanı içerisindeydi. Projeler arasında robotik kodlama projesi, alarmlı beşik yapımı, uçan balon deneyi, uzaktan temizlik projesi gibi birbirinden ilginç proje ve deneyler protokol üyeleri ve katılımcıların ilgisini çekti. Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından konser verilirken, Ahmet Ceylan ve Mehmet Akif Doğan'ın söylemiş oldukları Hayat Bayram Olsa gibi birbirinden güzel şarkılarıyla öğrencileri mest etti. Ayrıca Şuhut Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara lokma tatlısı ikram edildi.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, konuyla ilgili açıklamalarında, ''2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber yapmış olduğumuz istişare çalışmalarımızda ilçemiz Şuhut ile ilgili yapılabilecek proje ve çalışmaları masaya yatırdık. Bu çalışmalar neticesinde de bir çok proje ile beraber 'Başıma İcat Çıkar' yarışmasını da hayata geçirmiş olduk. Ben hem koordinatör hocalarımıza hem de öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu alanda bütün okullarımızda çalışma oldu. Bütün okullarımızda ki öğrencilerimiz kendi içerisinde yarıştılar. Geçen hafta bunların derece yarışmaları yapıldı. 1-2-3'ler seçildi. Hepsi çok güzel projeler. Biz de ödül olarak ilk 20'ye giren öğrencilerimizi ve onun koordinatör öğretmenlerimize Konya'mızdaki bilim merkezlerine, robot fabrikalarımıza, İstanbul'daki fuarlarımıza da Endüstri Meslek Lisemiz olmak üzere bir çok alanda ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Gelecek sene yapılacak olan Başına İcat Çıkar yarışmasına daha global daha insanlığa hizmet edecek projelerin yaygınlaşacağını görüyoruz. Bu konuda da en büyük umudumuz Şuhut Endüstri Meslek Lisesi bu konuda da kendilerinin icatları olan birçok çalışmayla da arzı endam ettiler. Ben okul müdürümüzü öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli ve yerli ekonomimiz için de çalışmalarımız devam edecektir'' dedi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise, ''Tabi Başıma İcat Çıkarma mantığından hareket ederek Kaymakamımız Başıma İcat Çıkarma değil de Başıma İcat Çıkar şeklinde bu mantığı bu mantaliteyi değiştirme suretiyle genç beyinlerimize genç dibalarımıza yeni ufuk yeni vizyon kazandırmış durumda. Bu vesileyle okullarımızda gerekli eğitimi alan öğrencilerimiz kendi düşündüğü projeleri hayata geçirmiş bulunmakta. Ben bu vesileyle bütün icatta bulunan çalışma yapan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum ellerine emeklerine sağlık diyorum. Tabi büyük projeler küçük hayallerle başlar. Ama biz hayalleri geçmişiz şuanda artık uygulama safhasına gelmişiz. Bundan sonra temenni ederiz ki dua ederiz ki buradan büyük mucitler çıkar. Hem bilim dünyamıza hem de eğitim dünyamıza da güzel kazanımlar kazandıran çocuklarımız bilim adamları yetişir. Ben tebrik ediyorum takdir ediyorum teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum'' ifadelerine yer verdi.

Uzaktan temizlik projesini hayata geçiren 8. Sınıf öğrencisi Elif Dönmez de konuyla ilgili açıklamalarında, ''Yarışmada uzaktan temizlik adlı bir proje gerçekleştirdim kardeşimle birlikte. Projemizde işte kepçe kullandık. Önce amacından bahsedeyim. Amacımız annelerimiz gerçekten çok yoruluyor evlerde temizlik işleri yaparken özellikle elektrik süpürgesini odalardan odalara taşırken çok zorlanıyorlar. Bu yüzden bizde bu projeyi gerçekleştirdik. Uzaktan kumanda yardımıyla evleri süpürebiliyoruz bu kadar'' dedi.

Ceyda Arıevi ise, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Mısır projesinde örneğin bir kampa gittik arkadaşlarımızla beraberiz canımız mısır çekti bu mısır projesi ile mısırımızı kolay patlatabiliriz. Bu röportaj için teşekkür ederim kolay gelsin'' ifadelerine yer verdi.