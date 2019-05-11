Afyonkarahisar Şuhut PTT Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya katılan minik öğrenciler, ilk kez tebrik kartı gönderdi

Şuhut PTT Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü temalı ücretsiz tebrik kartı kampanyasına Fatih İlkokulu öğrencileri katılarak ilk kez tebrik kartı göndermenin heyecanını yaşadı. Öğrenciler öğretmenler eşliğinde PTT personellerinin yardımıyla tebrik kartlarını gönderdi.

PTT Afyonkarahisar Baş Müdürü Mehmet Örsdemir, konuyla ilgili açıklamalarında, ''PTT'mizin düzenlemiş olduğu “Anneler Günü” temalı tebrik kampanyamıza katılan bu minik yavrularımızı merkezimizde ağırlamaktan mutlu olduk. PTT tarafından Anneler günü münasebetiyle, bu özel günde halkımıza katkıda bulunmak adına, kargo ve kurye gönderilerinde yüzde 30 indirim sağlanarak ve ücretsiz Tebrik kartı bastırılıp öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. PTT tarafından yapılan bu kampanyalar, genç nesillerimizin geçmişimizi daha iyi kavrayarak anlamalarına, geleceğimize ise ümitle bakmalarına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Öğrencilerimizin böyle bir etkinlik düzenlemelerine vesile olan öğretmenlerimize, minik yavrularımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür eder, tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarım'' ifadelerine yer verdi.