Minik öğrenciler ilk kitaplarını okumaya başladı

Minik öğrenciler kitap okumanın sevincini öğretmenleri ile paylaşırken, her gün ders başlamadan önce rutin olarak kitap okumaya devam ediyor. İlk kitaplarını okuyan minik öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, minik öğrencilerin kitap okuma istekleri ise öğretmenlerini sevindirdi. Minik öğrenciler okul müdürlerinden daha çok kitap istedi.

1B sınıfı öğrencilerinden Yavuz Selim, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Bugün ilk kitabımızı okumaya başladık. Çok mutluyum, öncelikle kitap okumanın güzel bir duyguya sahip olduğunu hissettim. Tüm arkadaşlarımın kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Öğretmenimi çok seviyor, teşekkürlerimi sunuyorum'' ifadelerine yer verdi.