Minik öğrenciler mum ışığı eşliğinde kitap okuyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, serbest etkinlikler dersi kapsamında derslerine başlamadan önce mum ışığında kitap okuyor.

Mum ışığında kitap okuyan minik öğrenciler, kitapların özetini çıkararak, okuduğunu kavrama, anlama ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyor. Ayrıca kitap okuyarak özetini çıkarırken öğretmenlerinin de yardımıyla mumlar yakarak okuma ortamını daha eğlenceli ve keyifli hale getiriyorlar.

Sınıf öğretmeni Tuğba Aydın okuma etkinliğiyle ilgili açıklamalarında, ''Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını daha eğlenceli daha etkin hale getirerek geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize mum ışığı altında kitaplar okutarak kitap okuma isteklerinin daha üst seviyelere gelmelerini ve de eğlenceli hale gelmelerini sağlıyoruz'' sözlerine yer verdi.