Minik öğrenciler okumaya geçmelerini coşkuyla kutlandı

Zaferyolu İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri okumayı öğrenmelerinden dolayı öğretmen ve velileri tarafından ödüllendirilerek, sınıflarında kutlama proğramı düzenlendi. Öğrenciler okumaya geçmelerini sınıflarda oyunlar oynayarak doyasıya kutladı. Akabinde öğrenci velilerinin ise heyecanları gözlerinden okundu.

Okumanın sevincini yaşayan 1A sınıfı öğrencilerinden Fadime Öykü Erkekli konuyla alakalı açıklamalarında, ''Bugün okumaya geçmenin sevincini yaşadık. Arkadaşlarımla beraber okumaya geçmenin sevincini sınıfımızda velilerimiz ve öğretmenlerimizin hazırlamış oldukları kutlama proğramıyla doyasıya eğlendik. Öğretmenimizi çok seviyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Emir Canta ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Eğitim-Öğretim yılının yarı tatilinde okumaya geçmenin sevincini gerçekten canı gönülden yaşıyorum. Okumak çok güzel bir duygu. Herkesin bence okumayı öğrenmesi lazım. Okumak mükemmel birşey'' ifadelerine yer verdi.