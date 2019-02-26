Minik öğrenciler PTT'nin işleyişini öğrendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğrencileri Sandıklı merkez Postanesine gelerek PTT'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Minik öğrencilere postanede yapılan işleri anlattıklarını belirten Sandıklı PTT Müdürü Songül Ekici; “PTT'mizi ziyaret eden minik öğrencilere mektup ne demek, nasıl taşınır, alıcılara nasıl gönderilir ve ulaştırılır gibi konularda bilgiler aktardık. Öğrencilerimizin getirdiği mektuplarımızı kabul ettik. Çocuklarımıza mektup bilincini aşılamak istiyoruz” dedi.

Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğretmeni Hilal Armağan, ise “Öğrencilerimiz ile birlikte postaneyi gezdik. Mektuplarımızı gönderdik. PTT'nin giden kısmının işleyişi hakkında bilgiler aldık evraklarını kontrol ettik. Amacımız öğrencilerimize postanenin ne işe yaradığını, ne amaçla gelindiğini öğretmek” ifadelerini kullandı.