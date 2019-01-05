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Minik öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi’ndeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1B sınıfı tarafından ‘Yetenek Sizsiniz’ etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'ndeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1B sınıfı tarafından ‘Yetenek Sizsiniz' etkinliği düzenlendi.


1B Sınıfı öğrencileri, ''Yetenek Sizsiniz'' etkinliğinde birbirinden güzel yeteneklerini sergileyerek mikrofonu görünce dayanamadılar. Sahneye çıkan minik öğrenciler çeşitli şarkıları ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Öğrenciler ''Yetenek Sizsiniz'' etkinliğinde çok eğlendiklerini kendilerine olan özgüveni hissettiklerini belirtti. 1B Sınıfı öğrencilerinden Görkem Bektaş konuyla ilgili açıklamalarında, ''Yetenek Sizsiniz etkinliğimizde yeteneklerimizi arkadaşlarımızla beraber sergiledik. Arkadaşlarım ve ben gayet iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu güzel etkinlikten dolayı öğretmenimize teşekkürlerimizi sunuyorum'' dedi.

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