İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden 'el emeği' Öğretmenler Günü hediyesi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde anasınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel kendi el emekleriyle yaptıkları hediyeleri öğretmenlerine sundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anasınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel kendi el emekleriyle yaptıkları hediyeleri öğretmenlerine sundu.


Minikler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, kendi el emekleriyle ilk kez yaptıkları hediyeleri önce okul müdürü Ahmet Kaplan'a vererek sürpriz yaptı. Daha sonra okuldaki diğer öğretmenlerine sürpriz yapan minik öğrenciler öğretmenlerinin elini öperek yaptıkları hediyeleri öğretmenlerine verdi ve Öğretmenler Günü'nü kutladı. El emekleriyle hazırlanan hediyeler öğretmenlerini duygulandırırken, miniklerin ise sevinçleri dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.