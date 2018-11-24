Minik öğrencilerden 'el emeği' Öğretmenler Günü hediyesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anasınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel kendi el emekleriyle yaptıkları hediyeleri öğretmenlerine sundu.

Minikler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, kendi el emekleriyle ilk kez yaptıkları hediyeleri önce okul müdürü Ahmet Kaplan'a vererek sürpriz yaptı. Daha sonra okuldaki diğer öğretmenlerine sürpriz yapan minik öğrenciler öğretmenlerinin elini öperek yaptıkları hediyeleri öğretmenlerine verdi ve Öğretmenler Günü'nü kutladı. El emekleriyle hazırlanan hediyeler öğretmenlerini duygulandırırken, miniklerin ise sevinçleri dikkat çekti.