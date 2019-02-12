Minik öğrencilerden geri dönüşüm projesine destek

Geri dönüşüm projesi kapsamında atık malzemeleri değerlendiren minik öğrenciler, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar. Minik öğrenciler birbirinden güzel eserler ortaya çıkarırken, bu çalışmanın sevincini doyasıya yaşadı.

Öğrencilerden Hasan Temur Kahraman, ''Bugün sınıfımızda arkadaşlarımızla beraber normalde atık malzeme olarak çöpe atacağımız malzemeleri değerlendirdik. Atık malzemelerden çok güzel şeyler meydana geldi. Bu çalışmamız bize mutluluk verdi. Hem atık malzemelerin değerlendirilebileceğini öğrendik. Öğretmenimiz Levent Bektaş'a bu güzel çalışmaları bizlere aşıladığı için çok teşekkür ediyorum'' dedi.