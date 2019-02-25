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Minik öğrencilerin bisiklet turu keyfi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve eğitim görevlileri minik öğrencilerle beraber ilçede bisiklet turuna çıktı.


Teğmen Yassıkaya ve eğitim görevliler'ininde bulunduğu bisiklet turu oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Teğmen Yassıkaya minik öğrencilerle olmanın oldukça güzel anlara neden olduğunu doğayı sevmeleri için çalıştıklarını ifade ederken, minik öğrenciler ise bisiklet turunun gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür etti. Teğmen Yassıkaya bisiklet turuyla ilgili açıklamalarında, "Öğrencilerimize doğayı sevdirmek ve teknoloji bağımlığından uzaklaştırmak amacıyla bisiklet turunu düzenledik. Öğrencilerle beraber oldukça güzel anlar geçirdik. Doğanın güzelliğini her zaman yaşamak lazım. Sokak kültürünü ve çocukların dışarıya olan ilgisini yaşatmamız lazım" dedi.

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