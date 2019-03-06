Minik öğrencilerin ikaz alarm tatbikatı heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu idari birimi tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu personel ve öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleşen ikaz alarm tatbikatı olası deprem ve yangın gibi acil durumlarda can kaybını önlemek, panik duygusunu kontrol edebilme amacıyla yapıldığı belirtildi. Akabinde minik öğrencilere binanın en kısa ve etkili zamanda boşaltılması, sivil savunmanın önemi ve ikaz tatbikatının ne gibi faydalar sağlayabileceği ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler ikaz alarmının çalmasıyla birlikte öğretim görevlilerinin koordinesinde yapılan tahliye ile öğrenci ve okul personelleri önceden belirlenen güvenli alanda toplandı. Minik öğrencilerin ilk kez ikaz alarm tatbikatı ile karşılaşmaları heyecanlı dakikalara sebep oldu.