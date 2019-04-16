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Minik öğrencilerin Kapadokya ve Konya gezisi

Afyonkarahisar Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Gezi Kulübü tarafından Kapadokya ve Konya iline gezi düzenlendi.


Konya'daki Kelebek Vadisi, 80 Günde Devri Âlem ve Mevlana Türbesi ile başlayan gezi, Ihlara Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, çanak çömlek yapımı, Üç Güzeller, Kaymaklı Yer Altı ile devam etti. Öğrenciler, buraları gezerek haklarında bilgi sahibi oldular.


Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç, gezi programıyla ilgili açıklamalarında, ''Öğrencilerimize ülkemizin güzelliklerini göstermek amacıyla Kapadokya gezisini düzenledik. Ülkemizin her köşesi bir başka güzel. Bu doğa güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Bu gezi ile amacımıza ulaşarak öğrencilerimize unutulmayacak güzellikler bıraktığımız inancındayım. Geziye katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerime teşekkür ederim" dedi.

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