Minik öğrencilerin turşu kurma heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Anasınıfı öğrencileri turşu kurma heyecanını yaşadı.

Minik öğrenciler kış hazırları kapsamında turşu kurmayı öğrendiklerini belirtirken, sınıf içerisinde salatalık, biber, havuç, lahana, maydanoz, sirke, limon tuzu ve tuz malzemeleri ile hazırladıkları turşuları kavanozlara yerleştirdiler. Anasınıfı öğrencisi Ahmet Anıl, ‘'Önümüz kış mevsimi ve biz de arkadaşlarımız ile beraber turşu kurmaya karar verdik. Sınıfımıza getirdiğimiz malzemeleri inceledik. Önce ellerimizi güzelce yıkayarak kendi ellerimizle yaptığımız turşularımızı heyecanla kavanozların içine koyduk. Öğretmenimiz kavanozun içine sarımsak ekledi ve turşumuzu tamamladık. Artık turşunun nasıl kurulduğunu öğrenmiş olduk. Evde küçük bir kavanoza turşu kurabilir büyüklerimize yardım edebiliriz. Yaptığımız bu turşuların olmasını ve paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz'' dedi.