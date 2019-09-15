Minik sporcular, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 9-11 yaş aralığındaki minik sporcular güreş, taekwondo, karate ve wushu dallarında yaptıkları antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şuhut Şehir Stadyumunda 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, güreş, taekwondo, karate ve wushu branşlarındaki spor dallarında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na öğretmenleri Aynur Karataş ve Tolga Karataş önderliğinde antrenmanlarına devam ediyor. Türkiye Şampiyonası'na özverili bir çalışma sistemi ile devam eden minik sporcular mücadeleci kimlikleriyle öğretmen ve yöneticileri bir hayli sevindiriyor. Ayrıca Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu'da minik sporcuları antrenmanlarında yalnız bırakmadı.

Güreş dalında antrenmanlarını sürdüren Mert Eşit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakam beye çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra belediyemize, belediye başkanımıza ve ayrıca herkesi buraya buyuruyoruz. Ondan sonra böyle teşekkür ediyoruz herkesi buraya davet ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'na Nisan ayında katılacağız" dedi.

Karate sporuyla ilgilenen Zeynep Ceylan ise, "Karate kursumuz iyi gidiyor. İlk olarak karate'de antrenman yapıyoruz sonra hareketler çalışıyoruz. Cumartesi günleri de buraya geliyoruz beşli koşuyoruz hareketlere çalışıyoruz tekrar sonra antrenman yapıyoruz eğleniyoruz yani. Türkiye Şampiyonasına on beş tatillerde katılacağız. Başarılı bir şekilde Türkiye Şampiyonası'ndan Şuhut ilçemize döneceğiz" diye konuştu.

Karate antrenörü Aynur Karataş, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Cumartesi günleri saat 08.00'da stadyumda karate, wushu ve güreş hocalarımızla birlikte çocuklarla birlikte antrenman yapıyoruz. Daha sonra halat yarışı oluyor. Çabukluk kazanıyorlar çocuklar kuvvet kazanıyorlar antrenman dışında spor yapınca. Tüm Şuhut halkını bekliyoruz. Tüm öğrencileri bekliyoruz. Ocak ve Mart aylarında maçlarımız olacak inşallah onun için çocuklarımız madalya alacaklar güveniyorum hepsine tek tek Şuhut halkına armağan edeceğiz inşallah teşekkür ediyorum" dedi.