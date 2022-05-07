Minik yavru tilkiyi çocuklar terkedilmiş halde buldu

Afyonkarahisar'da bir köyün çayırlık alanında terkedilmiş halde bulanan yavru tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Saraycık köyünde çocuklar tarafından çayırlık alanda terkedilmiş halde bulunan tilki yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Ekipler, henüz 1 haftalık olduğu tahmin edilen tilki yavrusunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon (AKÜREM)'e teslim etti. Burada veteriner hekimle tarafından ilk muayenesi yapılan yavru tilkinin bakım ve tedavisine başlanıldı.