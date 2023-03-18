Minikler atalarını ‘Çanakkale Menüsü' ile yad etti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Hatice Turan Anaokulu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm öğrenci ve velilerine ‘ekmek ve hoşaf' ikram etti.

Okul bahçesinde düzenlen etkinlikte, anaokulu öğrenci ve velilerine “Ekmek ve hoşaf” ikram etti.

Etkinliğe okul velileri ile mahalle sakinlerinin yanı sıra okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikle ile ilgili yapılan açıklamada “O yıllarda Çanakkale cephesi ve birçok cephede zorlu şartlar altında mücadele eden askerlerimizi bir nebze hatırlanması için simgesel hale gelmiş olan ekmek ve hoşafı her 18 Mart tarihinde öğrencilerimize ve velilerimize ikram ediyoruz. Öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun anlatım sergileyerek ‘Neden Çanakkale Geçilmez' denildiğini video gösterileri, sanatsal etkinlikler ve hikayeler ile anlatmaktalar” ifadelerine yer verildi.