Minikler 'Çevre Dostu Oyuncaklar' isimli projelerini tanıttılar

Çevre Dostu Oyuncaklar projesi çerçevesinde Çayırbağ İlkokulu yönetici ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret ederek yapmış oldukları proje hakkında bilgi verdi.

Okuldaki 7-11 yaş grubu öğrencilee atık malzemeleri kullandırarak kendi hayalindeki oyuncakları tasarlayıp bu malzemelerle oyuncaklar yaptı. Okul yöneticiler proje sayesinde amaçlarının öğrencilere geri dönüştürme, atık malzemeleri değerlendirme ve çevre koruma bilinci oluşturmak olduğunu ifade ettiler. Ziyaret, idareci ve öğretmenlerin hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.