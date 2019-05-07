Minikler dedeleri ve nineleriyle birlikte yaptıkları ürünleri sergilediler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 24 Eylül Anaokulu ve Huzurevi Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Biz sizleri unutur muyuz hiç, hazır olun torunlarınız geliyor" etkinliği düzenledi.

Şehir merkezinde bir salonda düzenlenen programda konuşma yapan 24 Eylül Anaokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Mustafa Kuzu, sergiyle öğrencilerin dedeleri ve neneleriyle birlikte yaptıkları ürünlerin sergilendiği belirtildi. Kuzu,"Günümüzde kuşak farkından dolayı insanlar arasında birçok problem oluşmaktadır. Farklı yaş grubundaki insanlar birbirini anlamakta güçlük çekmektedir. Bizde bu durumu göz önüne alarak bu problemi en aza indirgemeyi yerinde planladık. 3-11 yaş aralığındaki öğrencilerimizi dede ve nineleriyle verimli ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlayarak aralarındaki uyumu artırmayı amaçladık. 9 hafta sonunda su sonuçlara ulaştık. Yaşlıların ve çocukların birlikte çalışabilme sürelerini artırarak her bir öğrencinin dede ve nineleriyle etkinlik saati sonunda bir ürün çıkarması sağlandı” dedi.

Öğrencilerimizin dede ve ninelerine torun duygularını tattırmaları, çocukların başkalarıyla birlikte çalışma becerisi kazanması, dede ve ninelerin her hafta öğrencilerle bir ürün çıkartması sonucu 'faydalı olma' duygusunu yaşamaları, büyüklere saygı duymayı ve büyükleri sahiplenmeyi aşılamak, öğrencilerin ürün ortaya çıkartarak faydalı olma duygusunu tatmalarını sağlamak amacı ile serbest resim, hikaye okuma etkinliklerinin yapılması ve hediyeleşme, tıraş köpüğü ebrusu ile kitap ayracı, tişört boyama, kar küresi yapımı, fotoğraf çerçevesi süsleme, müzik aleti yapımı, maki taş boyama, ebru çalışması, çim adam yapımı, çalışmalarının sergilendiği sergi açılışına, Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özcal, okul müdürleri ve örgenci velileri katildi.