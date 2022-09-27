İhlas Haber Ajansı

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Minikler itfaiyeci oldu

Afyonkarahisar’da bir anaokulu öğrencileri itfaiye binasına gezi düzenledi.

Afyonkarahisar'da bir anaokulu öğrencileri itfaiye binasına gezi düzenledi.


3-4 ve 5 yaş grubundan oluşan öğrenciler İtfaiyecilik Haftası çerçevesinde itfaiye binasına gezi düzenledi. Minik Atom Karınca Ana Okulu Müdürü Aylin Elif Türe, 3-4-5 yaş gruplarını bu hafta itfaiyeye getirerek onlara küçük yaşlarından itibaren sosyal sorumluluk bilinci yüklemeye çalıştıklarını ifade etti. Türe, “Burada hem itfaiyenin ne kadar önemli bir kurum olduğunu onlara öğretiyor, hem de keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

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