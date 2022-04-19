İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minikler Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda derece yaptı

Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, okul öğrencilerinin Türkiye Zekâ Vakfı tarafından yapılan Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası’nda dereceye girerek finallere katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, okul öğrencilerinin Türkiye Zekâ Vakfı tarafından yapılan Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda dereceye girerek finallere katılmaya hak kazandıklarını belirtti.


Geçe, okul olarak Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları'nda büyük başarı kazandıklarını ifade etti. Geçe, "Şampiyonaya da bölge finallerine katılan okulumuz 3. sınıf öğrencileri Afyonkarahisar il 1'incisi, Ege Bölgesi 7'incisi, Türkiye 25'incisi olarak, 4. sınıf öğrencilerimiz ise Afyonkarahisar İl 1'incisi, Ege Bölgesi 3'ncüsü, Türkiye 19'ncusu olarak Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiler. Başarılarından dolayı tüm öğrencilerimizi, emek veren öğretmenlerimizi tebrik eder, 14 Mayıs 2022 de İlimizi Türkiye finallerinde temsil edecek öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.