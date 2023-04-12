Minikler tekne oruçlarını açmak için iftarda buluştu

Afyonkarahisar Engelsiz Kur'an kursu 4-6 yaş öğrencileri tekne oruçlarını açmak için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, kurs vğreticileri ve öğrenciler katıldı. Ramazan bilincini oluşturmak adına yapılan programda, eski Osmanlı Ramazan geleneklerinden tekne orucuna yer verildi. Tekne orucu iftarına katılan 4-6 yaş öğrencilerinin, yemek yerken yorulan minik dişleri için Osmanlı geleneğine göre oluşturulan "Diş Kirası" keseleri ve bayram için yine Osmanlı geleneğine ait harçlık şeker mendilleri takdim edilerek program sona erdi.