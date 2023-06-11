Miniklerden alkışlanan gösteri

Afyonkarahisar merkezde, önde gelen okullar arasında yer alan Atatürk İlkokulu'nun 1-İ sınıfı, okulun konferans salonunda yıl sonu etkinliği düzenledi. Sınıf Öğretmeni Hakan Yastıkçı'nın her öğrenci ile birebir ilgilenerek hazırladığı gösteride öğrenciler Kafkas Dansı, Anadolu Ateşi ve İzmir Marşı'nı sahneledi. Anneler ve babalar için ayrı ayrı şiirlerin okunduğu gösterinin sonunda Sınıf Öğretmeni Hakan Yastıkçı, velileri de eğlenceli iki sınava tabi tuttu. Her sahnesi alkışlanan gösteriyi değerlendiren öğrenci velileri, gösteriyi çok beğendiklerini ifade ettiler.