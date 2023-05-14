Miniklerden Anneler Günü etkinliği

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minikler tarafından, "Anneler Günü" münasebetiyle, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapmasında minikler tarafından, annelere el emeği göz nuru hediyeler, minik ellerle açılan kurabiyeler, anahtarlıklar ve anneler gününe özel çekilen resimlerle, panolar hazırlandı. İl Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada “Başta evlatları üzerinde emeği olan, bir gün değil, her gün hatırı sayılmaya değer olan tüm annelerimizin, anneler gününü tebrik eder, emeği geçenlere teşekkür ederiz” denildi.