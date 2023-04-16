Miniklerden Zafer Meydanında ilahi ziyafeti

Afyonkarahisar Zafer Meydanında onbir ayın sultanı Ramazan'a özel renkli etkinlikler düzenleniyor.

Şehit Sami Çifti İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ilahi grubu izleyenleri mest etti. Okulda sene başında kurulan ilahi grubu, kandil gecelerinde il merkezinde bulunan muhtelif camilerde program düzenledi. Beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinden oluşan koro, bu sefer şehrin meydanında ilahiler seslendirdi. Minikler, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Şehit Sami Çifti İmam hatip Ortaokulu öğrencileri “Koromuz yedi ay önce kuruldu. Önemli günlerde camilerde ilahiler okuyoruz. Büyüklerimiz çok beğeniyor. Anne babalarımız gurur duyuyor. Bugün de Ramazan ayı sebebiyle şehir meydanında ilahiler okuduk. Heyecanlandık ama çok mutlu olduk. Bu grubu kuran ve emek veren okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. Etkinlikler çerçevesinde yedinci sınıf öğrencileri de Hacivat-Karagöz oyunu sergiledi.