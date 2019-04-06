İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Miniklerin yaptığı müzik sosyal medyayı salladı

Afyonkarahisar’da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Afyonkarahisar'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.


Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerine aldıkları tahta ve plastik parçaları saz ile org, plastik kasaları hoparlör gibi kullanan çocuklar, başka bir çubuğa geçirdikleri biberonu da mikrofon yaptı. İzleyenleri hem güldüren hem de düşündüren videoda iki kişilik dev ekip "Konyalım" parçasını söyledi. Çocukların videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.