Mısır tarlasına uyuşturucu oparasyonu

Operasyonda toprağa ekili kenevirlerin sökülmesi drone ile havadan görüntülenirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Çobanlar ilçesinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler ilçedeki bir tarlaya ve 2 farklı adrese baskın düzenledi. Tarlada toprağa ekili vaziyette kenevir olduğunu gören ekipler, kenevirlerin yerlerini drone ile havadan tespit ederek sökmeye başladı. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 864 gram kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.