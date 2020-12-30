Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 1 - Hacettepespor: 0

2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Doğu Yılmaz, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan
Afyonspor: Mehmet Doğan, Seyfettin Anıl Yaşar, Veli Kızılkaya, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak (Görkem Güven dk. 90 ?), Cihan Özkara (Hacı Mustafa Karabulut dk. 86 ?), Savaş Tağa (Okan Yıldız dk. 75), Yusuf Emre Kasal, Ferhan Evren (Mehmet Özdıraz dk. 46), Aykut Uluç (Veysel Karani Ünal dk. 46), Ferit Erişçi
Hacettepespor: Yasin Davuş Metehan Mert, Volkan Kılıç, Mehmet Can Güngör, Ali Eren Karadağ, Muhammed Ali Barutcu (Ataberk Gök dk. 64), Kaan Yüksel (Sarp Ekinci dk. 84 ?), Musa Şahindere, Ahmet Arda Tuzcu, Yağız Suat Bolat (Yavuz Selim Okur dk. 60), Umutcan Akdeniz
Gol: Mehmet Özdıraz (dk. 59) (Afyonspor)
Kırmızı kart: Veli Kızılkaya (dk. 72) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Aykut Uluç, Veli Kızılkaya, Onur Ramazan Toprak, Ferhan Evren (Afyonspor) Yağız Suat Bolat, Mehmet Can Güngör, Volkan Kılıç (Hacettepespor)