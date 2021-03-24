Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sancaktepe Belediye: 0

2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, kar yağışı altında evinde ağırladığı Sancaktepe Belediye'yi 2-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Muhammetali Metoğlu, Halil Altun, Kadir Beyaz
Afyonspor: Mehmet Doğan, Oktay Demircan (Emre Tosun dk. 88 ?), Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Savaş Tağa (Cihan Özkara dk. 68 ?), Ferhan Evren (Yusuf Emre Kasal dk. 68 ?), Erhan Şentürk (Alper Tursun dk. 88 ?), Mehmet Abdullah Çoban, Aykut Uluç (Görkem Güven dk. 72 ?), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız
Sancaktepe Belediye: İshan Turgut Kırveli, Ahmet Abdullah Çakmak (Anıl Kara dk. 57), Semih İntepe, Kaan Baysal (Ulaş Şimşek dk. 70 ?), Mustafa Yıldız (Doğan Karakuş dk. 70 ?), Şamil Başaran, Emrah Özyaylaz, Bilal Gündoğdu, Uğur Işıkal (Alihan Kalkan dk. 70 ?), Gökhan Çalışır, Yavuz Selim Tek (Berkay Sizer dk. 28)
Goller: Erhan Şentürk (dk. 9), Onur Ramazan Toprak (dk. 58) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Onur Ramazan Toprak (Afyonspor), Gökhan Çalışır (Sancaktepe Belediye)