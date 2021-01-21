Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 3 - Şanlıurfaspor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Mehmet Saldıraner, Yasin Kılıç,
Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak (Mehmet Özdıraz dk. 90 ?), Cihan Özkara, Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Taga (Ferhan Evren dk. 84 ?), Yusuf Emre Kasal (Görkem Güven dk. 90 ?), Aykut Uluç, Ferit Erişçi, Okan Yıldız, Hacı Mustafa Karabulut (Nazmi Candoğan dk. 76)
Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan, Göksu Alhaz (Mustafa Şen dk. 63), Süleyman Luş, Sefa Özdemir, Galip Güzel, Gökdeniz Varol (İlker Sayan dk. 65), Tarık Kurt, İhsan Uğur Göktaş (Volkan Geyik dk. 85 ?), Yunus Emre Gedik (İsmail Cem Kara dk. 63), Enes Subaşı, Fevzi Özkan,
Goller: Cihan Özkara (dk. 41 ve 53), Onur Toprak (dk. 51) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Okan Yıldız, (Afyonspor), Yunus Emre Gedik, İhsan Uğur Göktaş, Enes Subaşı, Sefa Özdemir (Şanlıurfaspor)