Misli.com 3. Lig Play-Off: Belediye Kütahyaspor: 2 - İskenderun: 3

Misli.
com 3. Lig Play-Off müsabakasında Afyonkarahisar'da karşı karşıya gelen İskenderun, Belediye Kütahyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Çağdaş Altay, Seyfettin Ünal, Mehmet Yıldırım
Belediye Kütahyaspor: Emrah Dağ, Enes Nalbantoğlu, Tuncay Fındıkçı, Güven Güneri (Murat Demirezen dk. 74 ?), Ömer Yanık, Doğukan Özçimen, Ahmet Üner, Erdem Onur Beytaş, Emir Miray Köksal, Alican Tez (Bora Taşdemir dk. 64 ?), İsmail Kayalı (Osman Mert Göktepe dk. 64 ?)
İskenderun: Kadir Bilimlier, Dede Çelik, Mutlu İlengöz, Ramazan Haklı, Oğuzhan Erdoğan (Emre Hasan Balcı dk. 59), Nureddin Ersoy (Mert Özdestici dk. 86 ?), Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu, Burak Temir (Uğur Uğur dk. 58), Recep Metin (Adem Bekir Ataş dk. 81 ?), Mustafa Öztürk (Feyzullah Şahin Güneş dk. 87 ?)
Goller: Enes Nalbantoğlu (dk. 26 ve 54) (Belediye Kütahyaspor), Oğuzhan Erdoğan (dk. 19), Uğur Uğur (dk. 61 ve 71) (İskenderun)
Kırmızı kart: Ömer Yanık (dk. 70) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı kart: Güven Güneri (Belediye Kütahyaspor), Burak Temir, Dede Çelik (İskenderun)