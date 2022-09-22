Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yol güvenliğiyle ilgili konuların işlendiği Mobil Trafik Tırı Afyonkarahisar'da çocuklarla buluştu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından trafikte çocukların dikkatini çekmek ve azami derecede farkındalıklarını arttırmak için eğitici öğretici çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu çerçevede Zafer Kent Meydanına gelen Mobil Trafik Tırı çok sayıda küçük yaştaki çocuğu konuk etti. Tırda çocuklara yaya yolu kullanımı başta olmak üzere bir ok trafik kuralı konusunda bilgi verildi.