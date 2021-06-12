Motokros şampiyonası antrenman turlarıyla başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın startı verildi.

Sporcular antrenman turlarına başlamadan önce bir tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, dünyanın bir çok ülkesinden sporcuları gizemli şehir Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, yarışmacılara başarılar diledi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ne ekipleriyle birlikte gelen sporcular, yarışlar öncesi padok alanında hazırlıklarını tamamladı. Ardından sporcular sıralama yarışı ve antrenmanlar için piste çıktı. Bir çok ülkeden sporcunun katıldığı şampiyona yarın gerçekleşecek yarışlarla birlikte sona erecek.