Motorize Ramazan davulculardan, Korona virüs tedbirleriyle ilgili maniler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uzak mesafeler ulaşmak için ve kısa sürede vatandaşlara ulaşmak için motorize davul çalan Ramazan davulcuları manilerinde de korona virüs ile ilgili sosyal mesaj veren maniler okuyor.

Sandıklı'da oruç tutmak isteyen vatandaşları sahura kaldıran 25 yaklaşık 25 Ramazan davulcusu motosiklet üzerinde uzun mesafelere kısa mesafelere de yürüyerek davullarını çalıp vatandaşları sahura kaldırıyor.

İlçede yaklaşık 6 yıldır Ramazan davulu çalan 21 yaşındaki Ali Can Ula, “Korona virüs (Codvid-19) nedeniyle uzak mahallelere hızlı bir şekilde ulaşmak için motorize ekipler ile davula çıkıyoruz. kısa mesafedeki yerlere de arkadaşlarımız yürüyerek, yaya bir şekilde bu hayırı işlemeye çaba gösteriyorlar” dedi.

Manilerde korona virüs ile ilgili sosyal mesaj veriyorlar

Manilerinde sosyal mesaj veren Ula, “Eller çok yıkanacak, dirseğe hapşurulacak, sarılmak öpüşmek yok, sadece uzaktan bakılacak” manileri eşliğinde Ramazan davulunu çalarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

Kısa zamanda eski günlere dönmeyi dileyen Ula, “Bu mübarek günlerde inşallah korona virüsün geçmesini diliyoruz. Mutlu, huzurlu günlere erişmek istiyoruz. Eskisi gibi sokakların dolup taştığı cıvıl cıvıl, Ramazanlara sokakların dolup taştığı sahurlara ulaşmak istiyoruz. Allah'ım tez zamanda o günlere bizleri ulaştırsın” dedi.