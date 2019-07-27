Motorsporları Merkezi şampiyonaya hazırlanıyor

Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6-7-8 Eylül tarihlerinde "Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" sloganıyla düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali'ne hazırlanıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke şampiyonanın yapılacağı Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürü Kasım Baydar, Asfalt Yol Birim Sorumlusu Kubilay Akın ve Yapım Birim Sorumlusu Onur Sadioğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, dev organizasyonun sorunsuz yapılması için titizlikle çalıştıklarını söyledi.Başkan Yardımcısı Öner, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle görsel olarak daha güzel hale getirdikleri Afyon Motor Sporları Merkezi'ni şampiyonanın yapılacağı tarihe kadar hazır hale getireceklerini ifade etti.