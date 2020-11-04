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Motosiklet çalan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde motosiklet çalan şahsı jandarma ekipleri yaptıkları başarılı takip ile yakalayarak gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde motosiklet çalan şahsı jandarma ekipleri yaptıkları başarılı takip ile yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.


Olay, İscehisar ilçesi Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,


B.Ç., isimli şahıs 112 Acil Çağrı merkezini arayarak babasına ait motosikletin çalındığı bilgisini vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler olayı N.Ü., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. N.Ü., sorgusunda motosikleti çaldığını itiraf etti. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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