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Motosiklet hırsızları kısa sürüde yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili polis operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili polis operasyonunda 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Cirit mahallesindeki hırsızlık olayını kısa sürede çözdü. Ekipler, yapılan sıkı araştırmalar neticesinde motosikleti çaldıkları iddia edilen şahısların M.K., İ.B. ve Y.Ü. olduğu tespit edildi. Şahısların çaldıkları motosikleti Çobanlar ilçesine götürerek F. U. isimli kişiye 300 TL karşılığında sattıkları tespit edildi. Bulunan motosikletin polis tarafından teslim alınarak sahibine teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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