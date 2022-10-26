Motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosikletten düşen 22 yaşındaki K.S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.S. idaresindeki 07 ARR 592 plakalı motosiklet Hocalar ilçesi yönünde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sandıklı Jandarma Trafik timleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.S. ambulans ile Hocalar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü K.S., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.