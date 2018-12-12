Motosiklet ve kümes hayvanı hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosiklet ve kümes hayvanı hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiası ile yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bolvadin ilçe merkezinde geçtiğimiz hafta 3 ayrı motosiklet ve 29 adet kümes hayvanının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan tahkikatlar sonucunda motosikletler ve kanatlı hayvanları çaldığı ileri sürülen Yasin S., Mevlüt Y., Yalçın A. ve Muhammed B. K. isimli şahıslar, çaldıkları 1 motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, diğer 2 motosikleti ve 29 adet kümes hayvanını sattıkları öğrenildi. Motosikletleri satın alan şahıs hakkında da işlem yapılırken, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.