Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Bu silahlara ait çok sayıda merminin de ele geçirildiği denetimlerde ayrıca 9 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.