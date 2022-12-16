İhlas Haber Ajansı

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Motosikletli polis timleri ruhsatsız tabancalar ele geçirdi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri yaptıkları denetimde 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri yaptıkları denetimde 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri Burmalı mahallesinde denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan iki farklı otomobilden ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Denetim sonrası O.Ç., isimli çocuğun kullandığı otomobilin sahibi 7 bin 348 TL para cezası kesilirken, diğer sürücü G.L., ile birlikte gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlar ise karakola teslim edildi.

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