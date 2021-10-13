Motosikletli polis timleri uygulama yaptı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Timlerin, Ali İhsan Paşa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki uygulamasında, bir araçta K.Ö. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız kısa dipçik pompalı tabir edilen tüfek, başka bir araçta bulunan İ.B. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca alındı. Şahıslar ve ele geçirilen silahlar gerekli adli işlemlerin takibi için Kocatepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.