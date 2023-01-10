Motosikletli polis timlerinin uygulamaları sürüyor

Afyonkarahisar'da denetim yapan motosikletli polis timleri yaptığı uygulamada bir araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalar devam ediyor. Uygulama çerçevesinde Akcin mahallesinde bir aracı durduran ekipler arama yaptı. Aramada araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından H.A., isimli şahıs gözaltına alındı.