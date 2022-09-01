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Muay Thai Türkiye Şampiyonasından birincilik ve ikincilikle döndüler

Kütahya’da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.

Kütahya'da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katılan Emirdağlı sporcular turnuvadan 2 birincilik ve iki ikincilikle döndü.


Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı çocuklar (Minik-Yıldızlar) Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Emirdağlı sporculardan Kübra Kocabıçak ve Selim Çalışır birinci olurken, Elmas Başoğlu ve Şükrü Can Örgün ise ikinci oldu. Antrenör Ali Çiloğlu gözetiminde turnuvaya hazırlanan sporcuların başarısı ilçede sevinçler karşılandı.

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