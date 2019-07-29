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Müdür Çatal'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Halk Bankası Müdürlüğüne yeni atanan İbrahim Çatal, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Halk Bankası Müdürlüğüne yeni atanan İbrahim Çatal, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


İlçeye atanan İbrahim Çatal, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Müdür Çatal, Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal ederek gündemi değerlendirdi. Şuhut ilçesi ile ilgili bir takım bilgiler alan Müdür Çatal, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. Başkan Bozkurt da Müdür Çatal'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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