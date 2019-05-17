Müdür Sarıkaya'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Sarıkaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt ve Müdür Sarıkaya bir süre hasbihal ederek gündem ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt Müdür Sarıkaya'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Müdür Sarıkaya ise Başkan Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.