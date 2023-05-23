Müdür Sünnetci'yi bilgilendirdiler

Merkez Hüseyin Sümer Ortaokulu idareci ve öğretmenleri Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci' yi ziyaret ederek hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgilendirdi.

Ziyarette Okul Müdürü Ramazan Turan tarafından okulda uygulanan projeler ile yapılan sosyal faaliyetler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci'ye bilgiler verildi. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerine dönük LGS sınavına ve meslek liselerine ilişkin rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verilen ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.