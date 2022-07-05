Müdür Yalçın LGS şampiyonunu ağırladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, LGS Şampiyonu Onur Yılmaz'ı makamında ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Onur Yılmaz'ı makamında kabul etti. Ziyarette Onur Yılmaz, ailesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Bülent Seyrekli eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptığı açıklamada, "2022 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencimiz Onur Yılmaz'ı kutlarım. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Yılmaz'a hediyesinin takdim edilmesiyle sona erdi.