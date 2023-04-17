Müftü Kazancı, Kırıkhan'da iftarda yemek dağıttı

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Hatay Kırıkhan'da bin 500 kişiye verilen iftar sofrasını ziyaret ederek, görevli personelle birlikte yemek dağıtımında bulundu.

Gerçekleştirilen etkinlik sonrası konuşan Müftü Kazancı: “Kurulan iftar sofrasına maddi ve manevi destekte bulunan, görev alan ve depremzede kardeşlerimize hizmet eden personelimize teşekkür ediyor, yapmış oldukları hizmetlerin cenabı hak indinde makbul olmasını niyaz ediyorum, Rabbim en yakın zamanda bu felaketin yaralarını devlet millet iş birliğiyle sarabilmeyi nasip eylesin” dedi.

Yemek dağıtımın arından Müftü Kazancı ve müftülük personeli iftar yaptı.