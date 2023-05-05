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Müftü Kazancı'dan umreye gidecek gençlere öğütler

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri organizesi ile umreye gidecek olan gençler, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı’yı, ziyaret ederek, teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri organizesi ile umreye gidecek olan gençler, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı'yı, ziyaret ederek, teşekkür etti.


Müftü Kazancı ziyarette, öğrencilere hac ve umre hakkın bilgiler verdi. Kazancı, kutsal toprakların öneminden bahseden Kazancı, gençlerden orada geçen vakitlerini iyi değerlendirmelerini, vatanı, milleti, alemi İslam ve insanlık için bol bol dua etmelerini istedi.


Kazancı, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, gençlere hediyelerini takdim etti.

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